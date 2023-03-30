Жамнов заявил, что ещё не разговаривал с ФХР о своём контракте

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что не разговаривал с Федерацией хоккея России (ФХР) о своём контракте.

«Мы ещё вообще ни с кем не разговаривали на тему моего контракта», — приводит слова Жамнова РИА Новости.

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею после 31 мая.

Текущий контракт со специалистом действует до мая 2023 года. В марте он стал главным тренером «Спартака».

Ранее Жамнов прокомментировал рекомендации МОК по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.