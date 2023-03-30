Анфиса Резцова — о состоянии здоровья: всё нормалёк!

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Всё стабильно. Всё нормалёк!» — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

По её словам, никаких ухудшений у неё нет.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.