Анфиса Резцова — о состоянии здоровья: всё нормалёк!
- РИА Новости
«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Всё стабильно. Всё нормалёк!» — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».
По её словам, никаких ухудшений у неё нет.
28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.
Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках.
Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.