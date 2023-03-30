Анфиса Резцова — о состоянии здоровья: всё нормалёк!

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о состоянии своего здоровья.
Анфиса Резцова — о состоянии здоровья: всё нормалёк!
  • РИА Новости

«Здоровье нормально. Понемногу меня лечат. Каждый день нахожусь под капельницами. Всё стабильно. Всё нормалёк!» — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

По её словам, никаких ухудшений у неё нет.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить