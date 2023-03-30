Источник: «Ювентус» могут оштрафовать ещё на 25 очков по делу о финансовых махинациях

«Ювентус» может лишиться 25 очков из-за дела о финансовых махинациях.

Об этом сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport.

В апреле пройдёт заседание, на котором суд будет рассматривать апелляцию клуба о снятии первых 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала.

После этого разбирательства клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам. Если «Ювентус» признают виновным, то клубу будет грозить новый штраф в размере от 15 до 25 очков.

В текущем сезоне «Ювентус» идёт на седьмом месте в таблице Серии А. На счету команды 41 очко.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подал в суд на туринский клуб.