Бах: все ассоциации НОК приветствуют рекомендации МОК и автономию спорта

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что все ассоциации Национального олимпийского комитета (НОК) приветствуют рекомендации организации и автономию спорта.
Бах: все ассоциации НОК приветствуют рекомендации МОК и автономию спорта
  • РИА Новости

«Мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в международных соревнованиях», — заявил глава МОК Томас Бах.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

30 марта министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что страна будет требовать от российских спортсменов подписать документ об осуждении СВО для участия в Европейских играх. Также страна готова бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за допуска российских спортсменов.

Ранее Бах назвал недопустимым влияние правительств на участие стран в Олимпиаде.

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