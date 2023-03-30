Васильев: стоит запретить подготовку биатлонистов в среднегорье во время недопуска к стартам

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что тренировки биатлонистов в среднегорье должны быть запрещены из‑за отсутствия международных турниров.

«Некоторые спортсмены из числа ведущих считают, что какие‑то старты можно пропускать. Думаю, что, если соревнования в России проходят внизу, а не в среднегорье — нужно запретить подготовку на высоте, потому что эта подготовка появилась в связи с этапами Кубка мира и IBU», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее Васильев высказал мнение, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрушил олимпийское движение.