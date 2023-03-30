Роднина: Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России
- РИА Новости
«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать. Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у прибалтийских стран», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
30 марта сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.
28 марта прошёл исполком МОК, где организация рекомендовала международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.