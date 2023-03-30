Роднина: Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о словах министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука по допуску российских спортсменов на соревнования.

«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать. Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у прибалтийских стран», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

30 марта сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.

28 марта прошёл исполком МОК, где организация рекомендовала международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.