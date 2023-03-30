Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям не влияют на теннисистов.

«Всё, что нагнетается в прессе, — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК всё даёт на откуп международным федерациям. У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют», — цитирует Тарпищева ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.