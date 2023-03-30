Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов
- РИА Новости
«Всё, что нагнетается в прессе, — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК всё даёт на откуп международным федерациям. У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют», — цитирует Тарпищева ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.