Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям не влияют на теннисистов.
Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов
  • РИА Новости

«Всё, что нагнетается в прессе, — это бульварная хроника. Ничего нового не сказано. МОК всё даёт на откуп международным федерациям. У нас, в теннисе, ничего не меняется — все играют», — цитирует Тарпищева ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.

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