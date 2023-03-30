Тюкавин: приезжаю в сборную, чтобы биться за свою страну и флаг

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о мотивации в национальной команде.

«Вообще не так. Скажу за себя: я молодой, мне двадцать лет. В сборную приезжаю не для того, чтобы просто в ней побыть и послушать Валерия Георгиевича на теориях. А чтобы биться за страну и флаг. Для меня это честь и гордость. После отстранения для меня ничего не поменялось», — цитирует Тюкавина Sport24.

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что с оптимизмом будет ждать товарищеского матча между сборными России и Китая.