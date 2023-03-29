Нигматуллин: для сборной России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком
«Мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).
ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем.