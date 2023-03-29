Нигматуллин: для сборной России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что с оптимизмом будет ждать товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем.