Нигматуллин: для сборной России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком

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Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что с оптимизмом будет ждать товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат»

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем.

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