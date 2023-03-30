Кавазашвили поддержал идею проведения товарищеского матча сборных России и Китая по футболу

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном матче между сборными России и Китая по футболу.

«Я буду мечтать о матче Россия — Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у нас появились прочные связи между странами в спортивном плане», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0).

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что с оптимизмом будет ждать товарищеского матча между сборными России и Китая.