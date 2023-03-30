Кавазашвили поддержал идею проведения товарищеского матча сборных России и Китая по футболу

Короткая ссылка
Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном матче между сборными России и Китая по футболу.

«Я буду мечтать о матче Россия — Китай. Мы наконец-то сможем показать, что у нас появились прочные связи между странами в спортивном плане», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

В марте сборная России провела две товарищеские игры. Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1, а 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0). 

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что с оптимизмом будет ждать товарищеского матча между сборными России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить