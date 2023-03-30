Украинка Костюк: мы непублично боремся за исключение россиян и белорусов из тенниса

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Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что последний год спортсмены из её страны ведут непубличную борьбу за исключение россиян и белорусов из тенниса.

«Если я не буду участвовать, я потеряю место в рейтинге и моя карьера будет окончена. Хоть мы и не делаем это публично, но последний год мы боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из тенниса», — цитирует Костюк ESPN.

29 марта исполнительный директор Открытого чемпионата Великобритании 2023 года Салли Болтон рассказала, что переговоры по вопросу допуска спортсменов из России и Белоруссии к турниру пройдут на следующей неделе. На встрече будет также обсуждаться, каким образом будет объявлено о снятии запрета на участие в турнире российских и белорусских теннисистов.

Российские и белорусские спортсмены допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала отказ Костюк от традиционных рукопожатий после матча второго круга на турнире в Майами.

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