Украинка Костюк: мы непублично боремся за исключение россиян и белорусов из тенниса
«Если я не буду участвовать, я потеряю место в рейтинге и моя карьера будет окончена. Хоть мы и не делаем это публично, но последний год мы боремся за то, чтобы исключить россиян и белорусов из тенниса», — цитирует Костюк ESPN.
29 марта исполнительный директор Открытого чемпионата Великобритании 2023 года Салли Болтон рассказала, что переговоры по вопросу допуска спортсменов из России и Белоруссии к турниру пройдут на следующей неделе. На встрече будет также обсуждаться, каким образом будет объявлено о снятии запрета на участие в турнире российских и белорусских теннисистов.
Российские и белорусские спортсмены допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.
Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала отказ Костюк от традиционных рукопожатий после матча второго круга на турнире в Майами.