Российская теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатий

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала отказ украинки Марты Костюк от традиционных рукопожатий после матча второго круга на турнире в Майами.

«Я этого ожидала. Очевидно, это её выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Потапова победила Костюк со счётом 6:1, 6:3 и вышла в третий круг турнира. После окончания встречи украинка отказалась пожать руку россиянке.

Ранее Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками.