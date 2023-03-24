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Российская теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатий

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Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала отказ украинки Марты Костюк от традиционных рукопожатий после матча второго круга на турнире в Майами.
Российская теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатий
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Я этого ожидала. Очевидно, это её выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Потапова победила Костюк со счётом 6:1, 6:3 и вышла в третий круг турнира. После окончания встречи украинка отказалась пожать руку россиянке.

Ранее Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками.

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