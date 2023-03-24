Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками
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«Мы хотели встречи с руководством WTA и не получили её. Никакого ответа, ничего, одна тишина», — приводит слова Костюк AFP.
Костюк не стала говорить о целях проведения встречи с руководством WTA.
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла украинку Костюк на теннисном турнире в Майами (6:1, 6:3).
После окончания встречи она отказалась пожать руку Потаповой.
Ранее Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).