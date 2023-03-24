Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками

Теннисистка Марта Костюк заявила, что руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) не ответило на её просьбу о проведении встречи со спортсменками из Украины.

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