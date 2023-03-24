Узнать больше

Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками

Короткая ссылка
Теннисистка Марта Костюк заявила, что руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) не ответило на её просьбу о проведении встречи со спортсменками из Украины.
Костюк заявила, что руководство WTA проигнорировало просьбу о встрече с украинскими теннисистками
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Мы хотели встречи с руководством WTA и не получили её. Никакого ответа, ничего, одна тишина», — приводит слова Костюк AFP.

Костюк не стала говорить о целях проведения встречи с руководством WTA.

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла украинку Костюк на теннисном турнире в Майами (6:1, 6:3).

После окончания встречи она отказалась пожать руку Потаповой.

Ранее Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить