Узнать больше

Украинка Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку Грачёвой после финала турнира в Остине

Короткая ссылка
Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).
Украинка Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку Грачёвой после финала турнира в Остине
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Pike

«Моё поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом.

Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, поэтому для меня это определённый знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Костюк обыграла Грачёву в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. После финала украинка отказалась от рукопожатия. Во время церемонии награждения теннисистки не стали делать совместное фото.

Ранее четырёхкратный победитель турниров Большого шлема Пол Макнами высказался об отказе Костюк пожать руку Грачёвой.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить