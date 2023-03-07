Украинка Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку Грачёвой после финала турнира в Остине

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила, почему отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы в финале турнира в Остине (США).

«Моё поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом.

Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, поэтому для меня это определённый знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Костюк обыграла Грачёву в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. После финала украинка отказалась от рукопожатия. Во время церемонии награждения теннисистки не стали делать совместное фото.

Ранее четырёхкратный победитель турниров Большого шлема Пол Макнами высказался об отказе Костюк пожать руку Грачёвой.