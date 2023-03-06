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Макнами — об отказе Костюк пожать руку Грачёвой после финала: это так низко

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Четырёхкратный победитель турниров Большого шлема Пол Макнами прокомментировал ситуацию, когда украинская теннисистка Марта Костюк не стала пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой после турнира в Остине (США).
Макнами — об отказе Костюк пожать руку Грачёвой после финала: это так низко
  • Gettyimages.ru

«Это так низко. Почему простой акт спортивного мастерства между двумя спортсменами, которые соревнуются как личности, не уважается? Выигрываете или проигрываете, вы должны смотреть в глаза своему противнику и пожать ему руку», — написал Макнами в социальных сетях.

Игра завершилась поражением россиянки в двух сетах со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

После финала украинка отказалась от рукопожатия. Во время церемонии награждения теннисистки не стали делать совместное фото.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва поднялась на 22 позиции в рейтинге WTA.

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