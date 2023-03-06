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Грачёва поднялась на 22 позиции в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Грачёва поднялась на 22 позиции в рейтинге WTA
  • Gettyimages.ru

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая восьмое место. Далее идут Вероника Кудерметова (11-я позиция), Людмила Самсонова (12-я), Екатерина Александрова (18-я), Анастасия Потапова (28-я) и Анна Калинская (60-я). Варвара Грачёва отыграла 22 строчки и теперь 66-я.

Первой ракеткой является полька Ига Свёнтек. Вторая — белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России.

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