Грачёва поднялась на 22 позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая восьмое место. Далее идут Вероника Кудерметова (11-я позиция), Людмила Самсонова (12-я), Екатерина Александрова (18-я), Анастасия Потапова (28-я) и Анна Калинская (60-я). Варвара Грачёва отыграла 22 строчки и теперь 66-я.

Первой ракеткой является полька Ига Свёнтек. Вторая — белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки России.