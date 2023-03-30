Никитин признал, что «Локомотив» ещё не созрел для полуфинала плей-офф КХЛ

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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин считает, что его команда пока ментально не созрела, чтобы преодолеть порог второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В хоккее иногда случаются нелогичные вещи, но, наверное, они в чём-то закономерны, мы разберёмся с этим. Моя ошибка в том, что не тот состав оказался на льду. Это тренерская работа, мне за это отвечать. Были моменты, можно было вернуться в игру, но мастерства не хватило, хладнокровия», — цитирует Никитина РИА Новости

«Локомотив» потерпел поражение от столичного ЦСКА. Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. Шайбы забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу армейского клуба. Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от серии со СКА.

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