Дзюба отреагировал на звание лучшего игрока РПЛ в марте

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями после того, как болельщики признали его лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте.

«Спасибо всем, мне очень приятно. Особенно хотел поздравить тех, кто всегда рядом со мной. Сегодня мы порадуемся и будем стремиться к новым вершинам», — заявил Дзюба в эфире своего Telegram-канала.

В пятёрку претендентов также были включены Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Фёдор Чалов. В марте 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Локомотив» по итогам 20 туров с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в марте.

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