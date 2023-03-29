Дзюба отреагировал на звание лучшего игрока РПЛ в марте
«Спасибо всем, мне очень приятно. Особенно хотел поздравить тех, кто всегда рядом со мной. Сегодня мы порадуемся и будем стремиться к новым вершинам», — заявил Дзюба в эфире своего Telegram-канала.
В пятёрку претендентов также были включены Максим Глушенков, Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв и Фёдор Чалов. В марте 34-летний нападающий в трёх матчах РПЛ забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
«Локомотив» по итогам 20 туров с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в марте.