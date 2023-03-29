Гришин назвал Чалова лучшим игроком РПЛ в марте

Тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в марте.

«Для меня лучшим игроком месяца стал Чалов. Он забил победный мяч в ворота «Зенита», а петербуржцы являются лидерами чемпионата», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Он напомнил, что «Локомотив» играл не с самыми сильными соперниками.

Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте. 34-летний форвард забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в пяти матчах за «Локомотив».

«Локомотив» по итогам 20 туров с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба заслуженно признан лучшим игроком РПЛ в марте.