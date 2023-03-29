Булыкин считает, что Дзюба заслуженно признан лучшим игроком РПЛ в марте

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дзюба ключевую роль играл в матчах за «Локомотив». Все запомнили его хет-трик в ворота «Ростова». Поэтому можно и его лучшим признать», — цитирует Булыкина Vprognoze.

При этом он подчеркнул, что «это звание ничего не даёт, даже сам Дзюба не особо обращает внимание на эти звания».

«Это не столь важно, главное, чтобы после перерыва сборных и команда начала выигрывать», — заключил Булыкин.

Дзюба победил в каждом из трёх голосований. 34-летний форвард в трёх матчах РПЛ в марте забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Булыкин поделился впечатлениями от матча между сборными России и Ирака.