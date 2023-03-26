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Булыкин о футбольном матче Россия — Ирак: первый тайм держал в напряжении

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча между сборными России и Ирака.
Булыкин о футбольном матче Россия — Ирак: первый тайм держал в напряжении
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Впечатления хорошие. Выиграли наконец-то, порадовали всех. Первый тайм держал в напряжении, особенно в моментах с Песьяковым. Но во втором тайме появился Миранчук, стали работать фланги, и уже игра стала более предпочтительной. Пиняев забил мяч и установил рекорд, он большой молодец. Что касается остальных, то смотрелись хорошо, слаженно. Понятное дело, что нервничали. Всё-таки домашний стадион, все ждут от сборной победы, болельщики хотят праздника. И они его получили», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Ираком.

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