Чанов — о предложении Карвальо: ставить памятник Акинфееву при жизни — лишнее

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил идею экс-игрока армейской команды Даниэла Карвальо поставить памятник голкиперу Игорю Акинфееву.
Чанов — о предложении Карвальо: ставить памятник Акинфееву при жизни — лишнее
  • РИА Новости

«Слова Карвальо немного утрированы, но я согласен с тем, что Акинфеев — лучший игрок ЦСКА. Ставить памятник при жизни — лишнее. Игорь же ещё живой. Нужно понимать, что Даниэл — человек с юмором», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Он напомнил, что во все времена спортсменов, которые внесли особый вклад в развитие армейского клуба, отмечали на «Арене ЦСКА».

«Сейчас на «ВЭБ Арене» пока только картины и рисунки, но в дальнейшем можно там размещать и памятники», — добавил Чанов.

29 марта 2003 года Акинфеев дебютировал за ЦСКА в матче за Кубок Премьер-лиги с «Зенитом». С тех пор голкипер провёл за армейский клуб 728 матчей во всех турнирах, пропустил 652 мяча и 306 раз сыграл на ноль. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.

Ранее Карвальо заявил, что Валерий Газзаев был как отец для игроков ЦСКА.

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