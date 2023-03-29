Чемпиона Универсиады фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло дисциплинарные санкции в отношении победителя зимней Универсиады 2019 года в соревнованиях по фристайлу Артёма Набиулина.
Чемпиона Универсиады фристайлиста Набиулина дисквалифицировали на год
  • РИА Новости

«Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на год с даты вынесения решения 10 марта 2023 года», — сообщает пресс-служба РУСАДА.

Набиулин нарушил правила порядка предоставления информации о местонахождении.

27-летний спортсмен также является чемпионом России 2021 года в дисциплине «ски-кросс».

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что спортсмены, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фармподдержкой, всегда будут иметь определённое преимущество.

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