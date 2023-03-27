Бородавко: те люди, которые могут легально воспользоваться фарм-поддержкой, всегда будут иметь преимущество

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что спортсмены, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фарм-поддержкой, всегда будут иметь определённое преимущество.

«Если бы это вообще не работало, на допинге не попадалось бы такое количество легкоатлетов, пловцов и прочих представителей видов спорта, где сила является основной доминантой. В лыжных гонках большинство терапевтических исключений касается препаратов, влияющих на транспортные функции кислорода. Это в разы повышает выносливость спортсменов, скорость восстановления. При таком уровне конкуренции, как нынешний, даже незначительное применение таких препаратов даёт колоссальное преимущество.

Тренируются сейчас все очень много. Интернет в этом плане даёт колоссальный простор для знаний. Есть различные методические разработки, которые сами по себе секретом ни для кого уже не являются. Секретом является то, как спортсмен переваривает эти нагрузки, как быстро он способен выйти на пик своей формы. Посмотрите, что происходит в масс-стартах, где всё решается на последних метрах, а то и сантиметрах дистанции. Это колоссальнейшая конкуренция. И те люди, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фарм-поддержкой, всегда будут иметь определённое преимущество», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко вспомнил, с каким трудом ему давалась работа с Александром Легковым.