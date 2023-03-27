Бородавко — о Легкове: на тренировках я ругался и просил остановиться, а он газ в пол, и сколько сил хватит
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«Хотя тот же Александр Легков настолько горел желанием тренироваться, когда у меня катался, что всё время перерабатывал.
Объяснял, ругался, руками махал на тренировках: мол, остановись. Но в ответ слышал: «Юрий Викторович, всё нормально». А дальше газ в пол — и сколько сил хватит», — сказал тренер в интервью RT.
Ранее Бородавко ответил, терапевтические разрешения какого лыжника он больше всего хотел бы увидеть.