Бородавко — о Легкове: на тренировках я ругался и просил остановиться, а он газ в пол, и сколько сил хватит

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко вспомнил, с каким трудом ему давалась работа с Александром Легковым.
Бородавко — о Легкове: на тренировках я ругался и просил остановиться, а он газ в пол, и сколько сил хватит
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Хотя тот же Александр Легков настолько горел желанием тренироваться, когда у меня катался, что всё время перерабатывал.

Объяснял, ругался, руками махал на тренировках: мол, остановись. Но в ответ слышал: «Юрий Викторович, всё нормально». А дальше газ в пол — и сколько сил хватит», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко ответил, терапевтические разрешения какого лыжника он больше всего хотел бы увидеть.

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