Бородавко хотел бы посмотреть на терапевтические разрешения Клебо

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Тренер сборной России Юрий Бородавко ответил, терапевтические разрешения какого лыжника он больше всего хотел бы увидеть.
Бородавко хотел бы посмотреть на терапевтические разрешения Клебо
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«По крайней мере в норвежской команде есть спортсмен, который в этом плане удивляет: не теряя этих самых качеств, прилично добавляет на дистанции. Имею в виду Йоханнеса Клебо. Наблюдая за другими норвежскими спортсменами, например за тем же Эриком Валнесом, я понимаю, что законы физиологии никто не отменял. Эрик был великолепным спринтером, но сделал упор на дистанционные гонки и резко потерял свои спринтерские качества. Но когда я смотрю на Клебо, зная, как он тренировался, как сильно потом болел, и вижу, что он показывает на длинных дистанциях, у меня возникают очень серьёзные сомнения в том, что в плане физиологии это возможно.

С одной стороны, это в какой-то степени подтверждает мои предположения, что терапевтические разрешения достаточно сильно влияют на функциональные способности человека и, соответственно, на его результат, с другой — приятно сознавать, что российские лыжники, не имея ни одного терапевтического исключения, заставляют с собой считаться», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко рассказал, в чём нужно прибавлять лыжнику Александру Большунову.

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