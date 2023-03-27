Бородавко рассказал, в чём нужно прибавлять Большунову

Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о качествах лыжника Александра Большунова.

«Природный талант Александра — это, конечно, большая доминанта. Плюс на Сашу очень хорошо легла вся тренировочная работа, которую я с самого начала ему предлагал. Сейчас мы выстраиваем работу так, что Александр в конечном итоге сам определяет максимальную нагрузку, которую способен выполнить.

Александр лубоко вдумчивый спортсмен, склонный к серьёзному анализу. Сейчас он становится более открытым — это замечают если не все, то очень многие. Да и я как тренер вижу, что у Большунова появляются очень глубокие и интересные мысли по тренировкам. Он много предлагает, стремится получить максимальный эффект от работы», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко высказался о терапевтических исключениях.