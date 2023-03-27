Бородавко рассказал, в чём нужно прибавлять Большунову

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Тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о качествах лыжника Александра Большунова.
Бородавко рассказал, в чём нужно прибавлять Большунову
  • globallookpress.com
  • © Antti Yrjönen

«Природный талант Александра — это, конечно, большая доминанта. Плюс на Сашу очень хорошо легла вся тренировочная работа, которую я с самого начала ему предлагал. Сейчас мы выстраиваем работу так, что Александр в конечном итоге сам определяет максимальную нагрузку, которую способен выполнить.

Александр лубоко вдумчивый спортсмен, склонный к серьёзному анализу. Сейчас он становится более открытым — это замечают если не все, то очень многие. Да и я как тренер вижу, что у Большунова появляются очень глубокие и интересные мысли по тренировкам. Он много предлагает, стремится получить максимальный эффект от работы», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко высказался о терапевтических исключениях.

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