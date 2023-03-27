Бородавко — о терапевтических исключениях: в Норвегии, к сожалению, идут на обман

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о терапевтических исключениях.
Бородавко — о терапевтических исключениях: в Норвегии, к сожалению, идут на обман
  • РИА Новости

«Никогда таких мыслей не было. Дело даже не в том, что в ФМБА существует железное правило допускать к соревнованиям только здоровых спортсменов. Просто я сам считаю, что это безнравственно. Это во-первых. А во-вторых, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это. А FIS (Международная федерация лыжного спорта. — RT) без должной проверки принимает всё, как должное.

Потому что во главе организации стоит скандинав? В том числе. Плюс — спонсоры, в лыжных видах очень много норвежских спонсоров. Как говорится, бизнес, и ничего личного», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее тренер рассказал о своём отношении к допингу.

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