Бородавко: моё принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к допингу.

«Уже рассказывал: всё, что произошло в нашей группе в 2009-м, строилось на стопроцентном обмане.

Ну, пытаются иногда вспоминать. Самое интересное, что ещё никто, ни один человек из тех, кто продолжает мусолить тему за спиной, не подошёл и в глаза мне ничего не сказал.



Моё принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против. Точно так же я всегда против каких бы то ни было терапевтических разрешений. В моём понимании это попытка встать на одну ступеньку с теми, кто играет не по правилам», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко сравнил своих подопечных с балеринами.