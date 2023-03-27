Бородавко: моё принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к допингу.
Бородавко: моё принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Уже рассказывал: всё, что произошло в нашей группе в 2009-м, строилось на стопроцентном обмане.

Ну, пытаются иногда вспоминать. Самое интересное, что ещё никто, ни один человек из тех, кто продолжает мусолить тему за спиной, не подошёл и в глаза мне ничего не сказал.

Моё принципиальное отношение к допингу всегда было однозначным — категорически против. Точно так же я всегда против каких бы то ни было терапевтических разрешений. В моём понимании это попытка встать на одну ступеньку с теми, кто играет не по правилам», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Бородавко сравнил своих подопечных с балеринами.

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