Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил своих подопечных с балеринами.

«11 спортсменов столь высокого уровня в одной группе — это достаточно тяжело. С лидерами чуть проще: им даёшь задание, а дальше просто контролируешь, кто и как с этим справляется. Работая с молодыми, очень много внимания приходится уделять технической работе. Её мало кто любит, но я всегда привожу в пример балерин, которые стоят у станка каждый день.

Постоянная работа над техникой необходима. Пусть не ежедневно, но она должна быть достаточно частой. Это как камертон, заставляющий вспомнить правильные движения. Всё-таки во время гонок техника немножечко подламывается», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее российский лыжник Александр Большунов заявил, что не ревнует Бородавко к другим спортсменам.