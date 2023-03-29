Тарханов: сборной России нужно проводить матч с Китаем

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию, что сборная России может провести матч с Китаем.

«Верю, что товарищеский матч между сборными России и Китая возможен. Китай — хорошая сборная. А нам сейчас нужно играть с любым соперником. Конечно, надо проводить этот матч. По уровню Китай рядом с Ираном», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что в марте сборная России провела две товарищеские игры.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0.

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем.