Президент «Торпедо» Савин: все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо
- РИА Новости
«Цель для тренера — сохранить команду в РПЛ? Мы — реалисты. Видели место и количество очков, когда приглашали Жозепа присоединиться к команде. Все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо», — цитирует Савина «Чемпионат».
28 марта «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера.
В текущем сезоне столичный клуб набрал десять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Клотет пообещал выучить русский язык.