Президент «Торпедо» Савин: все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо

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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал шансы столичного клуба сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент «Торпедо» Савин: все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо
  • РИА Новости

«Цель для тренера — сохранить команду в РПЛ? Мы — реалисты. Видели место и количество очков, когда приглашали Жозепа присоединиться к команде. Все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо», — цитирует Савина «Чемпионат».

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера.

В текущем сезоне столичный клуб набрал десять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Клотет пообещал выучить русский язык.

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