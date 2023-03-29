Новый главный тренер «Торпедо» пообещал выучить русский язык

Новый главный тренер «Торпедо» испанец Жозеп Клотет пообещал игрокам команды выучить русский язык.

«Я пршу прощения, что не могу пока говорить на русском. Но обещаю вам, что через какое-то время заговорю», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

О назначении Клотета главным тренером стало известно 28 марта.

В текущем сезоне клуб набрал десять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что сталкивался с договорными матчами в низших лигах России.