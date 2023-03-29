Новый главный тренер «Торпедо» пообещал выучить русский язык

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Новый главный тренер «Торпедо» испанец Жозеп Клотет пообещал игрокам команды выучить русский язык.
Новый главный тренер «Торпедо» пообещал выучить русский язык
  • Gettyimages.ru

«Я пршу прощения, что не могу пока говорить на русском. Но обещаю вам, что через какое-то время заговорю», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

О назначении Клотета главным тренером стало известно 28 марта.

В текущем сезоне клуб набрал десять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, что сталкивался с договорными матчами в низших лигах России.

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