Призовой фонд турнира Борцовской лиги Поддубного составит 20 млн рублей

Исполнительный директор Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного) Юрий Фёдоров рассказал, что гонорарный фонд турнира в Алматы составит 20 млн рублей.

«Общий призовой фонд турнира составит около 20 млн рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 млн рублей. В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше», — сказал Фёдоров.

В программе PWL-4 запланировано более 10 схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным событием вечера станет противостояние Романа Власова и Акжола Махмудова.

В турнире, который состоится 26 апреля, примут участие борцы из России, Казахстана, Индии, Кубы, Японии и других стран.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт свой следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро 16 июня в Чикаго.