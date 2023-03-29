Призовой фонд турнира Борцовской лиги Поддубного составит 20 млн рублей

Короткая ссылка
Исполнительный директор Poddubny Wrestling League (Борцовская лига Поддубного) Юрий Фёдоров рассказал, что гонорарный фонд турнира в Алматы составит 20 млн рублей.
Призовой фонд турнира Борцовской лиги Поддубного составит 20 млн рублей
  • РИА Новости

«Общий призовой фонд турнира составит около 20 млн рублей. За 2022 год общие выплаты призовых на турнирах PWL составили 74,3 млн рублей. В этом году мы планируем, что призовой фонд будет не меньше», — сказал Фёдоров.

В программе PWL-4 запланировано более 10 схваток лучших борцов мира в вольной, женской и греко-римской борьбе. Главным событием вечера станет противостояние Романа Власова и Акжола Махмудова.

В турнире, который состоится 26 апреля, примут участие борцы из России, Казахстана, Индии, Кубы, Японии и других стран.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков проведёт свой следующий поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро 16 июня в Чикаго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить