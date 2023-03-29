Карпин ответил на критику Матыцина: и у меня есть вопрос к министру спорта
- РИА Новости
«К счастью или сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.
Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу, отметив, что «выражение безразличия в спорте — дорога в никуда».
Ранее Карпин объяснил свои слова о том, что не держится за место в сборной России.