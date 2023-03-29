Карпин ответил на критику Матыцина: и у меня есть вопрос к министру спорта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны министра спорта Олега Матыцина.

«К счастью или сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?» — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Олег Матыцин резко отреагировал на слова Карпина относительно его работы в должности главного тренера сборной России по футболу, отметив, что «выражение безразличия в спорте — дорога в никуда».

Ранее Карпин объяснил свои слова о том, что не держится за место в сборной России.