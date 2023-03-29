Немецкий журналист высказался о деятельности Баха после рекомендаций МОК по россиянам

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Бах: «Если мы будем исключать спортсменов на основании политических аспектов, мы столкнёмся с упадком международной спортивной системы». Возможно, действительно пора, чтобы эта «спортивная система», которую отстаивает Бах, как никакая другая, пришла в упадок», — написал журналист в Twitter.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования бесчеловечны.