Монсон: россияне должны быть допущены на Олимпиаду без всяких требований

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования бесчеловечны.
Монсон: россияне должны быть допущены на Олимпиаду без всяких требований
  • РИА Новости

«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того чтобы заниматься развитием спорта. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путём, без всяких требований», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

По его мнению, российские спортсмены, как и все остальные, имеют право принимать участие в международных соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал рекомендации МОК по российским спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить