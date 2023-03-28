Монсон: россияне должны быть допущены на Олимпиаду без всяких требований

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования бесчеловечны.

«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того чтобы заниматься развитием спорта. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путём, без всяких требований», — цитирует Монсона «РБ Спорт».

По его мнению, российские спортсмены, как и все остальные, имеют право принимать участие в международных соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал рекомендации МОК по российским спортсменам.