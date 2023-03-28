Монсон: россияне должны быть допущены на Олимпиаду без всяких требований
- РИА Новости
«Условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024 абсолютно бесчеловечны и несправедливы! Они вновь занялись политикой, вместо того чтобы заниматься развитием спорта. Российские спортсмены должны быть допущены на Олимпиаду справедливым, соревновательным путём, без всяких требований», — цитирует Монсона «РБ Спорт».
По его мнению, российские спортсмены, как и все остальные, имеют право принимать участие в международных соревнованиях.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал рекомендации МОК по российским спортсменам.