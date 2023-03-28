Спортивный директор «Тоттенхэма»: расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон

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Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение Антонио Конте с поста главного тренера английского клуба.
Спортивный директор «Тоттенхэма»: расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон
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«Расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон. Стеллини руководил командой, когда Антонио был болен, у него есть опыт. Райан Мейсон сможет ему помочь. Мы уверены, что Стеллини и Мейсон могут проделать очень хорошую работу», — цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщает Sky Sports, Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 будет Стеллини, а Мейсон выступит в качестве помощника наставника.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Конте возглавлял команду с 2 ноября 2021 года.

Ранее президент «Тоттенхэма» выступил с заявлением после отставки Конте с поста главного тренера.

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