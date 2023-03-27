Президент «Тоттенхэма» выступил с заявлением после отставки Конте с поста главного тренера
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«У нас осталось десять матчей в АПЛ, и нам предстоит борьба за место в Лиге чемпионов. Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат», — говорится на сайте клуба.
Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 будет Кристиан Стеллини, а Райан Мейсон выступит в качестве помощника наставника.
«Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Конте возглавлял команду с 2 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».