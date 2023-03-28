ОКР будет осуществлять мониторинг действий федераций в отношении допуска российских спортсменов на международные старты

Олимпийский комитет России планирует мониторить действия федераций в отношении допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта. Учитывая тот факт, что на данный момент исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх, мы будем осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к международным соревнованиям», — говорится в заявлении ОКР.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков отреагировал на решение МОК по недопуску связанных с военными структурами спортсменов.