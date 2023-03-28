У Баринова не выявили проблем с коленным суставом

Обследование не выявило проблем в коленном суставе у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено. Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче против «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», — сообщили в пресс-службе.

Игрок не сыграл в товарищеских матчах сборной России с Ираном и Ираком из-за дискомфорта в колене.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 25 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Баринов объяснил, почему он не сыграл за команду в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.