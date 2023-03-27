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Баринов: я ехал и рассчитывал сыграть в сборной России две игры

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов объяснил, почему он не сыграл за команду в товарищеских матчах с Ираном и Ираком.
Баринов: я ехал и рассчитывал сыграть в сборной России две игры
  • РИА Новости

«Не то чтобы расстроился, я ехал и рассчитывал сыграть в сборной две игры. Но мы поговорили с главным тренером и приняли решение, что не надо рисковать, что есть риск усугубить травму», — цитирует Баринова ТАСС.

Игрок не сыграл в товарищеских матчах из-за дискомфорта в колене. 

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Баринов рассказал, когда может вернуться на поле.

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