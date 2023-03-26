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Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, когда может вернуться на поле

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём состоянии и сообщил, когда снова вернётся на поле.
Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, когда может вернуться на поле
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«С коленом всё более-менее нормально, но есть небольшой дискомфорт. Завтра сделаю обследование в Москве. Надо усиленно поработать в тренажёрном зале, и всё будет нормально. Возможно, что уже сыграю в ближайшем туре РПЛ», — цитирует Баринова РИА Новости

Баринов не сыграл в товарищеском матче с Ираком из-за дискомфорта в колене. 

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

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