Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, когда может вернуться на поле
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«С коленом всё более-менее нормально, но есть небольшой дискомфорт. Завтра сделаю обследование в Москве. Надо усиленно поработать в тренажёрном зале, и всё будет нормально. Возможно, что уже сыграю в ближайшем туре РПЛ», — цитирует Баринова РИА Новости.
Баринов не сыграл в товарищеском матче с Ираком из-за дискомфорта в колене.
В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее агент Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.