Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал, когда может вернуться на поле

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём состоянии и сообщил, когда снова вернётся на поле.

«С коленом всё более-менее нормально, но есть небольшой дискомфорт. Завтра сделаю обследование в Москве. Надо усиленно поработать в тренажёрном зале, и всё будет нормально. Возможно, что уже сыграю в ближайшем туре РПЛ», — цитирует Баринова РИА Новости.

Баринов не сыграл в товарищеском матче с Ираком из-за дискомфорта в колене.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.