Агент Баринова сообщил, что «Локомотив» не предлагал футболисту продлить контракт

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

«У каждой команды своя история, идёт разгар сезона, поэтому пока рано говорить о том, что будет летом. Что касается продления контракта, то никаких переговоров пока не было, никаких предложений не поступало», — цитирует Банатина РИА Новости.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее Баринов отреагировал на слухи, что он мог продолжить карьеру в «Бешикташе».