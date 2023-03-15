Баринов: не хочу говорить о Турции — я игрок «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на слухи, что он мог продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Слухи о переходе в «Бешикташ»? Не хочу говорить о Турции. Я игрок футбольного клуба «Локомотив», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее Баринов заявил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками в матче с «Акроном».