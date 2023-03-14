Баринов заявил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками в матче с «Акроном»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что он не должен был принимать участие в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России («Путь регионов») с «Акроном».

«Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Баринов не имел права играть в матче с «Акроном». Футболист получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которую должен был отбыть в матче 1/4 финала КР. «Акрон» был вправе опротестовать результат матча в случае поражения.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причины поражения в матче с «Акроном».