Экс-игрок «Зенита» рассказал, как Быстров и Петржела засиделись в казино

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Белоруков рассказал, как тренер Властимил Петржела и полузащитник команды Владимир Быстров едва не опоздали на самолёт.

«Когда уже улетали, команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолете. Но нет Петржелы и, вроде бы, Быстрова. Ждём, но никто не приходит. Выяснилось, что они засиделись в казино. В последний момент всё же успели. Петржела любил казино. Это не секрет», — приводит слова Белорукова «Чемпионат».

69-летний специалист работал в санкт-петербургском клубе с 2003 по 2006 год. При нём «Зенит» завоевал серебряные медали чемпионата России, а также выиграл Кубок премьер-лиги.

Ранее Петржела высказался о предоставлении российского гражданства Малкому и Клаудиньо.