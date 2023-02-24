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Петржела: Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России из-за денег

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предоставлении российского гражданства бразильским легионерам петербургского клуба Малкому и Клаудиньо.
Петржела: Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России из-за денег
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мотивацией для Малкома и Клаудиньо в вопросе получения российского гражданства были деньги, что же ещё? Я надеюсь, что они не пожалеют об этом», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Также статус получивших гражданство России бразильских легионеров «Зенита» в РПЛ на сезон-2022/23 не изменится.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27. 

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

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