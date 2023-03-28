В НХЛ дадут оценку целесообразности ЛГБТ-акций

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил о возможном пересмотре проведения ЛГБТ-акций во время матчей из-за того, что многие игроки стали отказываться от участия в них.
В НХЛ дадут оценку целесообразности ЛГБТ-акций
  • AP
  • © Jack Dempsey

«Мы впервые столкнулись с подобным, и я думаю, это то, что нам предстоит оценить в межсезонье. Проблема в том, что игроки по разным причинам не могут чувствовать себя комфортно, надевая форму в знак поддержки. Плюс индивидуальные отказы от участия отвлекают от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план», — приводит слова Беттмэна CTV News.

Он также отметил, что в НХЛ должны уважать решение отказывающихся игроков.

24 марта хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы заявили, что не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем НХЛ из-за того, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против христианских убеждений спортсменов.

8 марта игроки «Миннесота Уайлд» не стали поддерживать акцию и надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари Флэймз». 

Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Ранее сообщалось, что российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин также отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ.

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