Любушкин отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ

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Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин принял решение отказаться от участия в акции в поддержку сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
Любушкин отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

Команда собирается надеть радужные джерси на предыгровую разминку. Любушкин пропустит мероприятие, но примет участие в самом матче, сообщает журналист Пол Хэмилтон в Twitter.

24 марта хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы заявили, что не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ из-за того, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против христианских убеждений спортсменов.

8 марта игроки «Миннесота Уайлд» не стали поддерживать акцию и надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари Флеймз». Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Любушкин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 в 58 встречах забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач.

Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об отказе игроков «Чикаго Блэкхоукс» надевать радужные свитера.

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