Любушкин отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ
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Команда собирается надеть радужные джерси на предыгровую разминку. Любушкин пропустит мероприятие, но примет участие в самом матче, сообщает журналист Пол Хэмилтон в Twitter.
24 марта хоккеисты «Флориды» Эрик и Марк Стаалы заявили, что не будут участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ из-за того, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идёт против христианских убеждений спортсменов.
8 марта игроки «Миннесота Уайлд» не стали поддерживать акцию и надевать форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари Флеймз». Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).
Любушкин в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 в 58 встречах забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач.
Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об отказе игроков «Чикаго Блэкхоукс» надевать радужные свитера.